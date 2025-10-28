Зачем оккупантам нужен Покровск: военный ответил

Покровск / © Getty Images

Российские войска продолжают инфильтрацию в Покровске, пытаясь закрепиться на логистических маршрутах северной части агломерации. Украинские Силы обороны сдерживают атаки врага.

Об этом рассказал офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШУ ВСУ Сергей Окишев.

По его словам, оккупанты не пытаются закрепиться в городе. Их цель — незаметно пройти через Покровск и контролировать логистические пути с севера.

В районе Мирнограда и его окрестностей русские войска ведут механизированные штурмы, сопровождаемые артиллерией и управляемыми авиабомбами. Благодаря слаженным действиям корпусов «Азов» и 7-го ДШУ атаки останавливаются еще на подступах к городу.

Враг активно применяет FPV-дроны, «Ланцеты» и дроны-ждуны, подстерегающие логистические маршруты. Украинские Силы обороны противодействуют им дронами-перехватчиками и специальными операциями. Спецоперации в окрестностях Мирнограда уменьшают влияние ударных дронов на поставку украинских войск.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко сообщил об упорных боях под Покровском и Мирноградом. По его словам, ситуация вокруг агломерации «трудная, а на отдельных участках — критическая», поскольку враг вошел в Покровск и пытается расширить зону контроля, в частности в районе железнодорожного вокзала.

Наиболее опасна попытка оккупантов перерезать последний логистический коридор ВСУ, до которого осталось 6-7 километров. В то же время, на Добропольском направлении украинские силы постепенно сужают кольцо вокруг окруженных подразделений РФ.