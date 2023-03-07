Зачем оккупанты обнародовали казнь украинского защитника: объяснение ГУР

Поиск окупантов-исполнителей этого преступления уже продолжается и является "вопросом чести" для Украины, заверили в ГУР.
Казнь россиянами украинского военнослужащего за слова "Слава Украина", видео которой распространили в Сети, является сознательной попыткой оккупантов запугать украинцев.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.
Юсов подчеркнул, что казнь невооруженного пленника является одним из проявлений геноцидной войны РФ против Украины.
"Потеряли военнопленного, который был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций. Это еще одна иллюстрация, с кем мы имеем дело. Он был убит после лозунга "Слава Украине". Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора-России", – сказал представитель ГУР.
По его словам, "россияне сознательно записали это преступление на видео и сознательно его обнародовали", чтобы запугать украинцев.
"Это те акты геноцида, которых оккупанты не стесняются. Но как во всех остальных случаях — так называемого блицкрига, или ракетных ударов — это вещи, которые только сплачивают украинцев", — отметил Юсов.
Он заверил, что поиск окупантов-исполнителей этого преступления уже продолжается и является "вопросом чести" для Украины.
Также представитель ГУР добавил, что, несмотря на все зверства врага, украинская сторона продолжает соблюдать правила Женевских конвенций и достойно обращается с военнопленными оккупантами, "какими бы они не были".
Напомним, что 6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ после его слов "Слава Украине!"
30-я отдельная механизированная бригада имени Князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, погибшим военнослужащий бригады Тимофей Шадура, пропавший без вести 3 февраля.
По данным журналиста Юрия Бутусова, погибший Александр Мациевский, солдат 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО.
В свою очередь в Минобороны просят дождаться официального подтверждения личности погибшего героя
ТСН.ua собрал все подробности о военном преступлении оккупантов.
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