Зачем оккупанты публикуют видео казней украинских пленных: в Офисе генпрокурора объяснили

По мнению Офиса генпрокурора, по приказу совершать такие действия стоит российское военное и политическое руководство.

С ноября 2023 г. количество случаев казней оккупантами украинских военнопленных растет, ведь высшее военное руководство РФ поощряет их.

Об этом заявил руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов, передает "Радио Свобода".

"С конца ноября прошлого года количество таких случаев растет. Это свидетельствует о том, что такое поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Если бы это был одиночный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество (случаев – ред.) за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством. Они не только не предотвращают такие практики, а, судя по всему, максимально их поддерживают и, скорее всего, отдают прямые приказы на осуществление таких действий", — сказал представитель Офиса генпрокурора .

По его словам, по факту расстрела украинских военнопленных, видео которого обнародовал портал DeepState 25 февраля 2024, стоит конкретное подразделение российской армии. Какое именно, Белоусов не уточнил.

По его мнению, публикуя в сети видео с расстрелами украинских пленников, россияне пытаются деморализовать ВСУ.

Напомним, 20 февраля ресурс DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли троих украинских пленных возле Роботино. Впоследствии Офис генпрокурора подтвердил преступление россиян у Роботино.

25 февраля в Deep State сообщили, что россияне снова расстреляли сдававшихся в плен украинских военных. Речь шла о девяти казненных бойцах на Бахмутском направлении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил этот случай и уточнил, что точное количество казненных россиянами украинцев на том видео не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь.

Еще ранее сообщалось, что во время ухода из Авдеевки на позиции "Зенит" остались пять раненых и еще один боец. Защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию.

Читайте также: