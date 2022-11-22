Зачем оккупанты распространяют фейки об эвакуации из Армянска: военный эксперт объяснил

Российские оккупанты продолжают распространять фейки. В этот раз они пытаются распространить информационно-психологическое влияние об эвакуации из Армянска.

Оккупанты распространяют фейки об эвакуации из города Армянск в Крыму. Таким образом, они пытаются усилить информационно-психологическое влияние.

Об этом в интервью рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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По его мнению, оккупантам эвакуироваться из Армянска смысла нет, поскольку там не проходят боевые действия.

"Там нет никаких боевых действий и у нас нет оружия, которое бы туда доставало. Поэтому все эти сообщения россиян об эвакуации из оккупированного Армянска можно рассматривать исключительно в медийной сфере и в плане психологических операций", – пояснил Михаил Жирохов.

Также он добавил, что россияне распространяют фейки для того, чтобы еще больше нагнетать обстановку. Кроме того, это может повлиять на мобилизацию россиян и сбор средств на их экипировку.

“Следует понимать, что Крым с самого начала, с 2014 года, аннексировался как база для Черноморского флота РФ, именно для его усиления. И только с этой позиции здесь нужно рассматривать Крым, потому что никакой другой стратегической ценности для россиян у него нет”, — подчеркнул военный эксперт.

Что интересно, Армянск расположен на границе с Херсонской областью. Россияне используют его для перекидывания на оккупированную территорию технику.

Что известно об освобождении Херсона

ВСУ вошли в город 11 ноября. В то время оккупанты перебрались уже на другой берег Днепра. Такой приказ им поставил минобороны РФ Шойгу.

Местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Уже через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там местные люди на встрече с ним спели гимн нашего государства.

В то же время спасатели и пиротехники продолжают проводить разминирование территории, оставленной оккупантами.

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