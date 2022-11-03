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Зачем оккупанты сняли флаг с Херсонской ОГА: в ВСУ предупреждают о возможной провокации врага

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зачем оккупанты сняли флаг с Херсонской ОГА: в ВСУ предупреждают о возможной провокации врага

Оккупанты на Херсонщине переодеваются в гражданскую одежду, чтобы проводить провокации и терроризировать местное население.

Из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Украинская сторона не исключает, что оккупанты сделали это намеренно, потому что готовят провокации.

Какие именно рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время общенационального телемарафона.

По ее словам, россияне могли снять флаг, чтобы показать – мол, их военных нет в городе.

"Враг пытается убедить ВСУ, что покидает населенные пункты. Мы отслеживаем ситуацию. Это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает вот такие информационные вбросы ", – сказала она.

Гуменюк же предполагает, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы совершать провокации и терроризировать местное население. И такие случаи есть не только в Херсоне, но и в других населенных пунктах области у дома тех, кто выехал.

Представительница Сил обороны "Юг" пояснила, что оккупанты пытаются создать "картинку", что якобы украинские войска обстреливают гражданское население.

"Они хотят показать, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, якобы начали расстрел мирного населения. Это для пропагандистских каналов. Но мы готовы к этим провокациям", – сказала Гуменюк.

Контрнаступление в Херсонской области

Напомним, что украинские защитники деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Ранее член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что россияне не покидают правый берег Херсона. Они перевозят туда только деньги, награбленные, и администрации.

1 ноября Генштай ВСУ сообщил, что РФ переместила оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск.

Оккупационная "власть" пытается всячески заставить людей "эвакуироваться" из Херсона. В частности, местным отключают электричество и воду, блокируют доступ в Интернет. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны ВСУ.

Россияне готовят Херсон к возможным боевым действиям и запугивают население

Россияне готовят Херсон к возможным боевым действиям и запугивают население

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Дата публикации
Просмотры
935
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