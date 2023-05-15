Зачем оккупанты устроили "эвакуацию" из Запорожской области: в ГУР объяснили

Российские оккупанты массово эвакуируют жителей из прифронтовых населенных пунктов в части Запорожской области, которую они сейчас контролируют. В последний раз подобная масштабная эвакуация закончилась бегством россиян с правобережья Херсона. Одна из целей оккупантов – это вывоз лояльных к себе людей и дорогостоящие материальные средства.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

"Россияне в Запорожской области эвакуируют своих сторонников и коллаборантов. Одновременно они пытаются вывозить документы и материальные средства — бытовую технику, угнанные автомобили и т.п., которые могут быть потенциально уничтожены в результате боевых действий. То есть все, что для них ценно, они вывозят", — рассказал он.

Кроме того, под прикрытием так называемой эвакуации гражданского населения россияне действительно проводят контрразведывательные и фильтрационные мероприятия на тех территориях, где, по их мнению, скоро будут идти активные боевые действия.

"Кроме того, они проводят принудительную депортацию под видом эвакуации с территорий, где, как они считают, будут идти боевые действия. Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям – то есть это определенные контрразведывательные мероприятия. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку, в первую очередь, происходит вывоз проукраинского населения. И в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", — отмечает Черняк.

Что известно об "эвакуации" в Запорожье

5 мая так называемая власть временно оккупированной части Запорожской области решила вывезти жителей 18 прифронтовых населенных пунктов: Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Михайловка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Днепровская, Энергодар, Роды, Конские Раздоры, Розовка. Такое решение самопровозглашенный губернатор назвал "мерой безопасности" из-за якобы усиленных обстрелов ВСУ.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, из оккупированного Токмака и Энергодара первыми вывозят представителей оккупационной администрации и коллаборантов в направлении Бердянска. Также заставляют уезжать местных жителей — прежде всего тех, кто получил российские паспорта еще в первые месяцы оккупации. Вывозить должны также детей, учителей и воспитателей.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении так называемой полиции, а также вывозят технику с оккупационного паспортного стола.

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