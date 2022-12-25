Зачем подчиненные Путина врут ему о ситуации в Украине – аналитик

Президент РФ Владимир Путин не получает от своих подчиненных правдивую информацию о войне против Украины.

Об этом 24 канала рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

С начала полномасштабной войны России против Украины Путин получает искаженную информацию о ситуации на фронте.

"В течение 30 лет после распада СССР граждане РФ оставались в плену мифов и стереотипов об Украине, украинцах, о якобы желании наших граждан жить с россиянами в одном государстве", – сказал аналитик.

Сами россияне не хотят видеть реальную ситуацию из-за собственного шовинизма и отношения к Украине как к колонии.

"Отсюда и возникла та ложная стратегия, с которой оккупанты планировали свое вторжение в Украину. Кроме того, российская армия годами была коррумпированной. Боеспособность российских войск, которую рисовали на бумаге, совсем не соответствует реальной ситуации", — отметил эксперт.

По его словам, коррумпированные чиновники РФ присвоили значительную часть бюджета, который должен быть направлен в армию.

"Они строили себе дворцы, вели роскошную жизнь, а армия была недофинансирована", – добавил Стуканов.

В России даже сегодня, спустя почти 10 месяцев полномасштабной войны, называет ее "специальной военной операцией".

А то, что эта война для РФ проиграна, было понятно еще весной, считает эксперт.

"Но россияне "уперлись рогом" и фактически в течение лета убили свою армию", — заметил аналитик.

По его словам, те чиновники, которые разворовывали бюджет, сейчас продолжают врать своему начальнику.

"Когда эти люди готовят аналитические записки для Путина, а также папочки с документами и информацией о событиях на фронте и обеспечении российской армии, они понимают, что от содержания этих папок зависит их карьера. Они изо всех сил пытаются спасти свою шкуру", – подчеркнул Стуканов.

Подчиненные Путина понимают, что если расскажут о реальных поражениях российской армии, рискуют потерять свои должности, а также финансовые возможности для хорошей жизни. Поэтому они лгут Путину, чтобы их не смогли обвинить в провалах российских войск.

Так что глава Кремля получает ложные доклады о ситуации на фронте и живет в своей реальности, где его армия побеждает.

"Путин живет сегодня в определенном заблуждении по поводу реальной ситуации в Украине. Он считает, что российская армия медленно, но продвигается", – сказал Стуканов.

По словам аналитика, отсюда и появляются тезисы российского диктатора вроде "Курочка по зернышку клюет".

"Путин верит, что этой "курочке" просто нужно много времени, чтобы склеивать какой-то ангар зерна. Мол, его армия медленно, но движется к победе. Путин действительно в это верит", – отметил Стуканов.

Добавим, что Владимир Путин в очередной раз заявил, что "спецоперация в Украине – это вынужденная мера". Он также поднял вопрос о ее темпах.

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