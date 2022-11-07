Зачем Путин говорит о переговорах и какая позиция Запада в этом вопросе: объяснение Арестовича

Советник Офиса президента Алексей Арестович проккоментировал вероятность переговоров с Россией, которые обсуждают в западной прессе.

Об этом он написал в Facebook.

По мнению Арестовича так называемые "переговоры Москвы и Вашингтона" – это российская информационная операция.

Зачем Путин нужны переговоры

Арестович объясняет, что Кремлю "как воздух" нужна пауза в три месяца, чтобы: подтянуть мобилизованных, докупить иранские ракеты и дроны, успеть поднять технику с хранения, "подморозить" Украину, и с новыми силами продолжить войну.

Три главных месседжа этой кампании:

"Украину принудят к переговорам",

"если Украина будет упираться, Запад откажет ей в поддержке",

"Украина должна отменить решение о том, что она не будет вести переговоры с Путиным".

Арестович подчеркнул, что принудить Украину к переговорам с Путиным невозможно.

Позиция Киева

"Путин - международный военный преступник. С такими не договариваются. Таких судят. К тому же он, скорее всего, не доживет до конца войны (как минимум, как политическая фигура). Зачем говорить с трупом?", – уверен Арестович.

Пе его словами, в отношении России переговорная позиция у украинской власти есть.

Переговоры должны начаться с новым политическим руководством РФ на следующих условиях:

вывод войск со всей территории Украины.

Предмет переговоров:

выдача военных преступников,

возврат всех захваченных пленных,

выплата репараций,

правила дальнейшего сосуществования.

Россия хочет не переговоров, а исплонения ультиматумов

"Это не мы не готовы к переговорам. Это РФ не хочет переговоров. Кремль хочет выполнения его условий - оставить за ним все "завоёванные" территории. Это не переговорная позиция. Это ультиматум", – отмечает советник ОП.

Он напомнал, что пока Кремль ставил ультиматумы, Силы обороны Украины освободили 37 % территории, захваченной с 2014 года и 50 %, захваченной российскими войсками с 24 февраля.

"Поэтому, наш мессидж предельно чёткий и ясный: РФ предлагает не переговоры, а ультиматум. Мы готовы к переговорам - с новым российским руководством, а ультиматум мы свернём трубочкой и засунем прямо в Севастополь", – уверен Арестович.

Запад никогда не откажет Украине в поддержке

"По причинам, лежащим в самом Западе и в его международных задачах. Запад просто не может позволить себе ни проиграть, ни даже компромиссов, потому, что это будет означать конец Запада в прежнем виде", – считает советник Офиса президента.

Арестович объясняет это тезис следующими факторами:

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количество и номенклатура вооружений и военной техники, которое нам передаёт Запад постоянно расширяются,

бюджеты на военное производство и разворачивание военной инфраструктуры на Западе растут.

наиболее болезненный факт для Путина – Европа проснулась и раскручивает механизм готовности к военным вызовам.

Как Путин "надувает щеки"

"Стремительно расширяющимся военными мерам со стороны Запада, Путин смог противопоставить несколько организованных статей в западных СМИ и несколько заявлений западных политиков (как правило, с приставкой "экс"), – говорит Арестович.

По его мнению, подобная риторика всегда будет иметь место, ибо сильная сторона западной цивилизации – это публичная полемика.

"Но нужно и понимать, что это - отдельные голоса на маргинесе, против сформированной коллективный позиции Запада и его стратегических планов", – добавляет советник ОП.

Гигантская Буча вместо Украины

Арестович призывает граждан не путать реальную политику с информационными кампаниями.

"Проиграем, дадим слабину, мы не просто проиграем, нас не будет физически, вместо нас будет одна гигантская Буча. Идем вперёд, к победе. Шаг за шагом", – подытожил он.

Ранее издание La Repubblica написало, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией в случае, если Украина отвоюет Херсон.

The Washington Post сообщали, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан вел конфиденциальные разговоры с главными помощниками Путина.

В начале октября российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности на мирные переговоры с Украиной.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а заявления о готовности к ним – это ложь.

В Кабмине добавили, что говорить о возможности переговоров с Россией можно тогда, когда оккупанты отойдут с оккупированных территорий Украины. В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне. Жданов отметил, что Путин больше всего пытается доказать свою субъектность и посадить Байдена за стол переговоров – прежде всего, чтобы показать собственную значимость.