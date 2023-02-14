Зачем Путин и Шойгу врут о катастрофических потерях РФ возле Угледара: аналитики ISW объяснили

Шойгу недавно сказал, что российские войска мол успешно развивают "наступление".

Российские войска несут катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области, но кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает публично поддерживать Министерство обороны РФ и пропагандистскую версию о неминуемом и "масштабном большом российском наступлении на Донбассе".

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что Путин на одном из пропагандистских телеканалов намеренно похвалил Тихоокеанский и Северный флот на фоне широко опубликованных и значительных потерь механизированных частей 155 бригады морской пехоты во время штурма Угледара.

Между тем российское Минобороны традиционно молчит о потерях в Угледаре, а 7 февраля министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу утверждал об "успешном" развитии "наступления" оккупационных сил в Угледаре.

Комментарий Путина, по мнению ISW, может также свидетельствовать о намерении усилить наступление на Угледар более мобилизованными силами или путем повторного введения в этот район оставшихся частей Северного флота.

"Путин, вероятно, намеренно удваивает крайне оптимистическое описание Угледарской линии фронта, данное Минобороны России, чтобы поддержать версию о неминуемом и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области", — пишут эксперты.

Однако Путин воздерживается от поддержки критически настроенных блогеров, все чаще обвинявших Минобороны России и военное командование в том, что они не научились на своих предыдущих ошибках во время проведения механизированных атак.

Аналитики считают, что использование российскими вооруженными силами мобилизованного персонала вряд ли создаст достаточные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления.

"Бригада, участвовавшая в штурме города, на 80-90% укомплектована мобилизованными, поскольку российское военное командование постоянно пополняет российские части мобилизованными военнослужащими. Они не могли выполнять боевые задачи, такие как идентификация и обнаружение минных полей или не знали, что делать," натолкнувшись на них во время штурма. Это указывает на то, что эти мобилизованные элементы не имеют боевого опыта, необходимого для постановки успешного механизированного наступления", – отмечают в ISW.

Эксперты также предполагают, что Россия может перебросить дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежные оборонительные или наступательные операции по истощению на линии фронта в Угледаре.

Отметим, что потери армии РФ перевалили за 139 тысяч – за сутки ВСУ ликвидировали 740 солдат.

Напомним, ранее в ISW заявляли, что провал под Угледаром взорвал веру россиян в способность начать новое большое наступление.

Как рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, украинские военные ликвидировали российскую ударную группировку на подходах к Угледару Донецкой области. По его словам, за последнюю неделю средние потери россиян составили более 800 человек в день — около 6 тыс. человек в неделю.

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