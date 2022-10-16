Зачем Путин намекает на ядерные удары с белорусских самолетов: объяснение экс-министра обороны Загороднюка

Кремль, таким образом, угрожает не только Украине, но и другим государствам Восточной Европы.

Россия может передать Беларуси комплексы "Искандер-М" двойной оснастки и переоборудовать часть штурмовиков Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Глава правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал новый ядерный шантаж со стороны РФ и ее сателлита – Беларуси. Об этом сообщает НВ.

По мнению Загороднюка, заявление о передаче ракет-носители и возможностье закреплять ядерные заряды на самолетах Беларуси означает, что Кремль таким образом угрожает не только Украине, но и другим странам Восточной Европы, ожидая, что страны Восточной Европы испугаются и потребуют ядерной деэскалации.

"Все в РФ сейчас подчинено одной идее — давайте каким-то образом посадим Украину за стол переговоров. Пока все, что они делают, направлено исключительно на это, потому что они уже истощены, у них не хватает сил для продолжения каких-либо наступательных действий. А еще они видят, что у Украины есть силы для контрнаступательных действий, остановить Украину не могут и, таким образом, пытаются отодвинуть возможность окончательного поражения", — считает эксминистр.

Загороднюк предполагает, что прибегая к ядерному шантажу, РФ хочет найти время, чтобы отдохнуть, пополнить силы, восстановиться и натренировать мобилизованных.

Ядерный удар: шантаж или реальная угроза

Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

Штаты жестко отреагируют на удар по Украине ядерным оружием, сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Это не будет зависеть от того, какое именно ядерное оружие применит Россия против Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы потом всю ответственность за преступление переложить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

А российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины, почему Путин не отважится применить ядерное оружие против Украины.