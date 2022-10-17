Зачем Путин позвал Украину на переговоры: политолог дал ответ

Президент России Владимир Путин хочет склонить Украину к переговорам, чтобы выиграть время и собрать новую армию.

Об этом рассказал политический эксперт Петр Олещук на Youtube-канале ТСН.

"Совершенно очевидно, что Кремль пытается таким образом выиграть время, перегруппироваться. Российская армия, вторгавшаяся на территорию Украины в феврале этого года, фактически уничтожена. Сейчас они набирают с помощью механизма мобилизации новые и новые Вооруженные силы, подкрепление, но оно достаточно слабо боеспособное с многих точек зрения, поэтому Путину нужно время для того, чтобы закрепиться на захваченных территориях, провести мобилизацию, собрать новую армию, попытаться как-то изменить санкционный режим, чтобы получить доступ к технологиям, и таким образом попытаться через некоторое время нанести новый удар", – рассказал политолог.

По его словам, "пока у власти в России Путин, он от идеи завоевания Украины не откажется".

"Он может пойти на какую-то паузу, которая ему сейчас нужна, но не откажется от этой идеи. Этим и объясняется решение СНБО, утвержденное указом президента Зеленского, где ясно указано о невозможности переговоров на данном этапе. Как говорил Зеленский, переговоры с Россией возможны после того, как там изменится режим, и президентом уже не будет Путин", – отметил Олещук.

Путин зовет Украину на переговоры

Президент России Владимир Путин 30 сентября во время провозглашения попытки аннексии территорий Украины призвал Киев немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

Через неделю спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала украинский парламент сесть за стол переговоров. Матвиенко заявила, что во время этих так называемых "мирных" переговоров Россия не будет обсуждать аннексированные территории Украины, потому что это "уже их земля", и выдвинула Украине ультиматум, что окончание войны должно быть на условиях государства-агрессора.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на "мирные" инициативы Матвиенко, сказав, что нужно думать не о "мирных" соглашениях, а о наказаниях.

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