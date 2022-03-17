Зачем Путин соглашается на переговоры, даже если не желает договариваться

Зачем Путин соглашается на переговоры, даже если не желает договариваться

Это обычная "грязная" игра для того, чтобы сберечь экономику.

Россия продолжает проводить переговоры для того, чтобы создать иллюзию скорейшего окончания войны, которая очень плохо влияет на экономику страны.

Экспремьер Алексей Гончарук на своей Facebook-странице заявил, что глобальные рынки всегда живут ожиданиями. Именно способность просчитать следующие события и производит большие деньги.

“Сейчас: если финансовым аналитикам кажется, что война вот-вот закончится — давление на российский рубль уменьшается. Кремль это понимает и делает все, чтобы аналитики делали "оптимистические прогнозы" относительно войны. Именно поэтому за последние 3 дня рубль укрепился", – объясняет Гончарук.

Он объясняет, что российские валютчики в "сказки Путина" уже давно перестали верить и знают, как он себя ведет. Поэтому в обменниках получить доллар либо невозможно, либо только за нереальные деньги. Финансовая стабильность страны-агрессора держится исключительно на лжи Кремля. Но с таким подходом долго она не продержится.

Напомним, украинская и российская стороны якобы добились на переговорах значительного прогресса относительно предыдущего мирного плана. На сегодняшний день этот план состоит из 15 пунктов.