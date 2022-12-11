Зачем Путин уничтожает тысячи мобилизованных россиян под Бахмутом: эксперт объяснил

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал ситуацию в Бахмуте соломинкой для российских оккупантов.

Об этом говорилось во время телеэфира FREEДОМ.

"На сегодняшний день ситуация для российских войск в Украине складывается таким образом, что Бахмут и это направление — спасательная соломинка, за которую они пытаются ухватиться, чтобы как-то изменить характер действий, который на самом деле приведет к их поражению", — отметил эксперт.

По его словам, для того чтобы отсрочить свое поражение, отложить его и сохранить пребывание главы Кремля Владимира Путина и всего его окружения при власти в Москве, оккупанты погибают вблизи Бахмута.

Более того, Мусиенко считает, что россияне не теряют надежды каким-то образом переломить ход действий и попытаться достичь каких-либо успехов. Поэтому они упорно держатся на этом направлении.

Напомним, в ВСУ рассказали о новой тактике российских солдат во время боев за Бахмут.

Ранее отмечали, что россияне превратили Бахмут в выжженные руины. На фронте ведутся тяжелые бои.

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