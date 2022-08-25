Зачем Путин увеличивает армию и хватит ли ей оружия – военный эксперт

Как повлияют 137 тысяч мобилизованных на ситуацию на фронте

Пополнение российской армии для войны в Украине согласно указу главы Кремля должно произойти под Новый год.

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев прокомментировал информацию об увеличении армии РФ в эфире ТСН.

"Согласно данным американской разведки, потери российской оккупационной армии составляют — до 80 тысяч. Это погибшие, раненые и дезертиры. Также напомню, что по данным британской разведки, по состоянию на июль, потери российской армии, а именно, сухопутные компоненты, были на уровне 30%. То есть примерно 50 тыс", — отметил эксперт.

Он добавил, что только за август потери армии РФ, по данным западных разведок, увеличились на 30 тыс.

"именно с такими потерями связано принятие такого указа. То, что сейчас происходит на территории РФ, это формирование так называемых добровольческих отрядов. Это наемники. Речь идет об общем количестве 35-40 тыс. Речь идет о гражданах РФ, имеющих опыт у боевых" действиях или согласились за денежное вознаграждение принять участие в войне на территории Украины", — сказал Снегирев.

Он отметил, что для этих добровольцев практически нет техники.

"Давайте посмотрим последние события. Российский генштаб объявил о расконсервации еще советских истребителей МИГ-29. То же касается и танков Т-62, Т-64", — добавил эксперт.

ВСУ уничтожили около 1700 российских танков новейших разработок. Поэтому россияне приняли расконсервацию старых образцов.

"Это же касается и крылатых ракет 1980-х годов разработки", — отметил эксперт

РФ испытывает нехватку как живой силы, так и новейших образцов техники. Боеспособность старой техники – на уровне 30%.

Напомним, в Запорожье 25 августа провели совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на Запорожской АЭС.

Читайте также: