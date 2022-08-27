Зачем Путин увеличивает численность армии и сколько военных хочет еще привлечь к войне в Украине: в ГУР рассказали

Российский диктатор Владимир Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 000 военнослужащих.

По данным украинской разведки, в Украине воюют около 160 тысяч российских военнослужащих. Сюда входят с ухопутные и воздушные силы.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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Как он пояснил, этим указом Путин пытается решить сразу несколько вопросов.

быстро увеличить количество военных. увеличение количества срочников позволит расширить базу, которая будет вербовать для заключения контрактов. Россия опять же хочет показать западным странам готовность к возможному вооруженному конфликту и что их армия самая "мощная".

Стоит отметить, что Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Этот документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Некоторые военные эксперты считают, что такой шаг президента РФ – чистый популизм. Они также уверены, что это не поможет российской армии добиться успехов в войне.

Зачем Путин увеличивает армию и есть ли стабилизация на войне

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