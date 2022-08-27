Зачем Путин увеличивает численность армии и сколько военных хочет еще привлечь к войне в Украине: в ГУР рассказали

Российский диктатор Владимир Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 000 военнослужащих.
По данным украинской разведки, в Украине воюют около 160 тысяч российских военнослужащих. Сюда входят с ухопутные и воздушные силы.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
Как он пояснил, этим указом Путин пытается решить сразу несколько вопросов.
- быстро увеличить количество военных.
- увеличение количества срочников позволит расширить базу, которая будет вербовать для заключения контрактов.
- Россия опять же хочет показать западным странам готовность к возможному вооруженному конфликту и что их армия самая "мощная".
Стоит отметить, что Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Этот документ вступит в силу с 1 января 2023 года.
Некоторые военные эксперты считают, что такой шаг президента РФ – чистый популизм. Они также уверены, что это не поможет российской армии добиться успехов в войне.
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