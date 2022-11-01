Зачем Путин выпустил за границу миллион беглецов от мобилизации: объяснение премьера Ичкерии

По словам Закаева, Путин движется к изоляции страны по северокорейскому пути.

Российский диктатор Владимир Путин специально разрешил около 1 млн беглецов от мобилизации покинуть РФ, чтобы избавиться от "протестного электората".

Такое мнение высказал премьер-министр Ичкерии Ахмед Закаев в интервью "Главкому".

По его словам, Путин движется к изоляции страны по северокорейскому пути.

"Все, что связывало его с Европой, а это энергоресурсы прежде всего, уже заблокировано. И чем дальше, тем больше будет заблокировано. Из России с начала объявления мобилизации, выехало около 1 млн человек. Мне кажется, это было сделано специально, чтобы избавиться от потенциально протестного электората", — говорит Закаев.

Премьер Ичкерии также отметил, что скандальный глава Чечни Кадыров отправляет потенциальных противников своего режима воевать в Украину насильно, через шантаж.

Напомним, что Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.

Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной. Ичкерия образовалась после развала СССР на части территории Чечено-Ингушской АССРО и была оккупирована российскими властями в 2000 году.

Во время Второй чеченской войны (1999–2009) Ахмат Кадыров и его сын Рамзан предали свой народ и перешли на сторону Москвы. Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющегося Кремлю.

Бегство россиян от мобилизации

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого российские мужчины начали массово бежать в соседние страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал на то, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

Посол Украины Макеев призвал Германию не пускать россиян, потому что они угрожают украинским беженцам

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