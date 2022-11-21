Зачем Путин задабривает российских военных блоггеров: объяснение аналитиков

Российские военные блоггеры не просто поддерживают войну против Украины – они становятся группой с отдельным голосом внутри России.

Аналитики из Института изучения войны проанализировали действия президента России Владимира Путина в отношении военных блоггеров, которых он якобы защищает и поддерживает "независимость публикаций".

Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном сегодня, 21 ноября.

На основе собранных данных институт сообщает, что Путин оградил военных блоггеров от нападений Минобороны и их независимость, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.

"Российские военные блоггеры не просто поддерживают войну – они становятся группой с отдельным голосом внутри России. Однако они не полностью отделены от российских властей.

Отдельные из них сейчас занимают официальные должности в Кремле. Путин повысил некоторых известных блоггеров с большим количеством подписчиков, чтобы охватить националистическую аудиторию, к которой они обращаются, и, что самое важное – не допустить, чтобы эта группа отвернулась от путинизма", – отмечают аналитики.

В институте утверждают, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций блоггеров даже тогда, когда усиливает усилия по мобилизации российского населения на войну. Эти два явления соединены меж собой.

Напомним, в России после повреждения Крымского моста впервые прозвучала критика президента Владимира Путина со стороны военных блоггеров. Российские военные блоггеры и пропагандисты все равно призывали Кремль возобновить удары по украинской инфраструктуре и при этом не призывали Россию применить тактическое ядерное оружие против Украины.

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