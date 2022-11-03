Зачем Путину двойники, сколько их есть и как готовят: объяснение генерала СБУ

Ягун считает, что у Путина есть только один двойник, используемый на каких-то публичных мероприятиях.

У Сталина и Гитлера были двойники. В наследство эта "традиция" перешла и российскому диктатору Владимиру Путину. Но подготовить двойников очень тяжело.

Зачем Путину двойники, рассказал генерал-майор СБУ в запасе, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в эфире "Freeдом".

"Последнее серьезное расследование было по двойникам Гитлера и Сталина. Советская и западная разведки действительно охотились на Гитлера и заметили, что на тех или иных мероприятиях, особенно в последние годы своей жизни, он имел разный вид. О Сталине тоже говорила – вплоть до того, что знали фамилию двойника. В наследство это все перешло Путину", – говорит Ягун.

По его словам, современные компьютерные технологии дают возможность детально изучить фото или видео человека, поэтому Путин действительно имеет вопрос относительно двойников.

"Правда где-то посередине. Потому что человека, который на тебя похож, можно подготовить одного — не больше. Если мы говорим о большом количестве двойников, это вызывает сомнения. Потому что информация о безопасности, конфиденциальности этих людей уже где-то утекла. Это же получается, если два двойника — то надо два бункера, что ли? Надо обеспечить, чтобы они не пересекались. Скорее всего, есть один двойник, который используют на каких-то публичных мероприятиях", — отмечает генерал Ягун.

Он сомневается, что Путин отправляет своего двойника на какие-либо заграничные встречи или визиты, потому что это опасно. В частности двойник не подписывает документы.

Что известно о двойниках Путина

Глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. Руководитель ГУР сообщил, что у диктатора есть по меньшей мере три двойника.

В сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "болтун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут меняться в зависимости от того, на каком событии нужно явиться диктатору.

22 июля руководитель Буданов намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором, вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока – это 2004-2008 годы. По его мнению, существуют три "Путиных", а раньше их было вообще 6.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин предположил, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но он уверен, что диктатор не выпускает двойников "на публику".

Экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж объяснил, когда вместо Путина появляется двойник. По его словам, диктатор боится покушений, поэтому на массовых мероприятиях, где много людей, вместо Путина выступают его двойники.