Зачем Путину "Пасхальное перемирие": Портников о настоящих коварных целях РФ

Портников объяснил, что задумал Путин / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин объявил о так называемом «Пасхальном перемирии», потому что стремится удержать американского президента Трампа за столом переговоров.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, передает «Эспрессо».

Он подчеркнул, что объявление о перемирии адресовано не Украине, а Соединенным Штатам.

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«Давайте разберемся, к чему стремится Путин в своих отношениях с Соединенными Штатами. Очевидно ведь, что это не для Украины, а для США. Хочу напомнить, что есть концепция Дональда Трампа, связанная с тем, что он хочет объявить перемирие, прекращение огня на российско-украинском фронте, а затем начать процесс переговоров о продолжительном мире. Это его подход», — отметил журналист.

По его словам, подход Путина заключается в продолжении военных действий, терроре украинских городов и поселков одновременно с переговорами с американцами. Это должно демонстрировать, что нет никакой международной изоляции России, несмотря на ее военные преступления.

Ключевую роль в этой ситуации играют заявления Трампа о необходимости перемирия для запуска переговоров, считает Портников.

«Эта ситуация базируется на заявлениях Дональда Трампа, отметившего, что без перемирия не будет переговорного процесса. Об этом также говорил Марко Рубио после встречи в Париже сам Трамп. И теперь у Путина такая ситуация: он будет продолжать военные действия, украинцы, возможно, даже не будут получать помощь от Америки, но переговорного процесса не будет», — считает журналист.

По мнению Портникова, Кремль заинтересован в сохранении коммуникации с Вашингтоном. Путину нужно, чтобы Штаты оставались за столом переговоров.

«Ему нужен процесс коммуникации со Штатами, чтобы удержать их в диалоге. Ему нужна не просто война. Он понимает, что если Трамп уйдет с переговоров, ситуация вернется к той, которая была до его прихода: война продолжается, Украине помогают европейцы, покупают американское оружие, сами дают оружие, Америка и Европа с ним не разговаривают. А так — он продолжает переговоры, Уиткофф летает в Москву, в Санкт-Петербург, где ему рассказывают об определенных задачах», — подытожил Портников.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, выполняется ли на фронте объявленное диктатором Путиным так называемое пасхальное перемирие.