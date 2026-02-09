Зачем РФ активизировала атаки на севере Украины: в ISW объяснили замысел оккупантов

Ситуация на фронте сложная / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские войска продолжают использовать ограниченные пограничные атаки на севере Украины для создания иллюзии масштабного наступления и давления на Запад.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минобороны РФ заявило о якобы захвате села Сидоровка на границе Сумской области. Российские военные блоггеры представили это как часть плана создания «буферной зоны» и приписали операцию подразделениям 80-й арктической мотострелковой бригады. Однако ISW подчеркивает, что не располагает визуальными доказательствами, подтверждающими контроль РФ над населенным пунктом. Сидоровка расположена рядом с Комаровкой — участком фронта, долго остававшимся неактивным и где российские войска начали рейды еще в декабре 2025 года.

ISW отмечает, что с конца декабря Кремль целенаправленно использует пограничные атаки в Сумской и Харьковской областях как инструмент информационного давления на фоне переговоров по завершению войны.

Несмотря на заявления о «захвате» нескольких пограничных сел, аналитики не видят признаков подготовки масштабного наступления или движения к оперативно значимым целям.

Кроме того, российская армия не осуществляет интенсивной воздушной кампании для нарушения украинской логистики, что обычно предшествует большим наступательным операциям.

«Москва стремится представить локальные рейды как начало нового фронта, чтобы усилить нарратив о неизбежности победы РФ и склонить Украину и ее союзников к уступкам», — добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что Россия, очевидно, уже готовится к масштабному летнему наступлению 2026, планируя задействовать стратегические резервы на юге или востоке Украины.

Кроме того, весной 2026 года эпицентр боевых действий и снова может сместиться к ключевым узлам обороны на востоке и юге Украины. Российские оккупанты продолжают грезить полным захватом Донбасса и ставят ультиматумы относительно добровольного выхода ВСУ с территории Донбасса.