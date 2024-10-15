Зачем РФ атакует припортовую инфраструктуру Украины: ISW назвал истинную цель

Враг стремится подорвать уверенность Запада в способности Украины поддерживать и защищать зерновой коридор.
Российская армия наносит удары по припортовой инфраструктуре Украины, чтобы подорвать поддержку со стороны Запада и помешать способности государства экономически выжить во время войны.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска продолжают регулярные атаки на украинские порты, убивая людей и уничтожая гражданские корабли. Ультранационалистические блогеры из РФ реагируют на удары риторикой, поддерживающей нарративы Кремля, направленные на подрыв доверия к зерновому коридору, а также пытаются оправдать эти атаки.
Отмечается, что россияне прямо призывали к дальнейшим ударам по украинской зерновой инфраструктуре, гражданским судам в портах и другим целям, которые еще больше ухудшили бы экономический потенциал Украины.
"ISW недавно оценил, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на то, чтобы подорвать уверенность Запада в способности Украины поддерживать и защищать коридор, повлиять на текущие дискуссии Запада по долгосрочной поддержке Украины и помешать способности Украины экономически выжить во время войны", – говорится в отчете аналитиков.
Напомним, 14 октября оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, повредив гражданские суда NS Moon, OPTIMA, склад с зерном. В результате удара погиб человек, еще восемь были ранены.
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