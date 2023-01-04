Зачем РФ бережет "Кинжалы" и почему не обстреливает ими Украину сейчас: объяснение ГУР

У одного из МиГ-31 в Беларуси недавно вспыхнул двигатель.

Российские оккупационные войска сейчас не обстреливают Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в частности, из-за небольшого количества таких снарядов и проблем с самолетами-носителями — МиГ-31.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями — МиГ-31. Мы же видели произошедший в Беларуси инцидент — у одного из них вспыхнул двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уже много", — пояснил Скибицкий.

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По его словам, сейчас оккупанты используют "Кинжалы" для демонстрации. Если войска РФ исчерпают запас, то им "нечем будет пугать мир".

"Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и устрашения, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и других европейских стран”, – уточнил представитель ГУР.

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Он добавил, что у РФ проблемы с пополнением ракетных запасов.

"В целом по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: из "Искандеров", из "Калибров", с Х-101, с Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнения своих запасов", – подытожил Скибицкий.

Напомним, Вадим Скибицкий ранее объяснял, что у российской армии есть дефицит, прежде всего, баллистических ракет "Искандер", а также крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибров". На вооружении в оккупантов осталось крылатых ракет на 2-3 мощных массированных ударов по Украине.

В свою очередь, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что россияне могут запускать ракеты по Украине несмотря на непогоду. Туманная и облачная погода оказывает влияние только на слежку за последствиями ударов.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия технологически не может сейчас производить ракеты "Кинжал". По его данным, к началу войны этих ракет в РФ было 47 штук.

"Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше?", — говорит Буданов.

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