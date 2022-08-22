Зачем РФ частично закрывает воздушное пространство в трех областях: ответ эксперта

По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что это значит.

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"Мы прекрасно знаем, что в Кремле помешаны на символизме. И, конечно, в эти дни, которые важны для каждого украинца, они могут готовить неприятные подарки. Мы это понимаем, об этих угрозах известно – они (оккупанты – ред.) готовятся к усилению ракетных угроз. Воздушные силы постоянно наращивают свои мощности и возможности. За прошедшие сутки над Днепропетровщиной сбиты четыре ракеты. Имея такого циничного и жестокого врага, нужно готовиться и понимать – эскалация и угроза ракетных атак могут возрасти. Именно поэтому произошли важные вещи за предыдущую неделю. Первое — это Россия подтянула дополнительные средства ПВО. Это произошло из-за того, что была "бабовна" в Крыму. Чтобы они не готовили — наши ВСУ готовы к отражению атак", — сказал он.

Ранее стало известно, что оккупанты стянули десантно-штурмовые подразделения в Херсонскую область, чтобы активизировать наступательные действия 23-24 августа.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона предупредил, что россияне могут обстреливать города Украины крылатыми ракетами в День Независимости, 24 августа.

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