Зачем РФ перебрасывает военных в Беларусь: объяснение командующего обороной Киева

Беларусь для России является площадкой, в частности для восстановления техники и обучения солдат. С территории РБ все боевые части, созданные оккупантами РФ, перебросили на восток Украины.

Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

Павлюк подчеркнул, что сейчас ВСУ не фиксирует группировку, которая могла бы угрожать наступлением на киевском направлении. Одно из подразделений россиян, которое было сформировано на территории Беларуси, позже было передислоцировано обратно на территорию России, рядом с Луганской областью.

"Вероятно, оно (подразделение, — ред.) будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян идут на восток", — добавил он.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева пояснил, что Россия использует ресурсы Беларуси для подготовки новых частей и восстановления техники. К тому же, наблюдаются и демонстрационные действия врага по перемещению личного состава и техники по территории Беларуси.

"Основная цель таких действий – отвлечь нас от востока и заставить держать соответствующую группировку войск на границе с Беларусью", — заявил Павлюк.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что ударной группировки, которая бы на сегодняшний день была готова зайти на территорию Украины с территории Беларуси, пока нет. Впрочем, необходимо быть бдительными и понимать, что враг не оставил намерений захватить Украину.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает возобновление наступления сил, расположенных на севере Украины, в Беларуси маловероятным.

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