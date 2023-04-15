Зачем РФ подняла по тревоге Тихоокеанский флот: аналитики объяснили

Российская Федерация начала учения Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь. Кремль пытается быть привлекательным для Пекина накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Министерство обороны РФ 14 апреля объявило, что российские военные перевели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. А начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения. Проверка боевой готовности флота, боевая готовность флота, сигнал Китаю, что РФ поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане", - отмечают аналитики ISW.

Кремль также намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии в преддверии встречи G7, которая состоится 19-21 мая.

"Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска объявили целью проверки боевой готовности отработки методов предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря. Задачей РФ назвала отразить высадку десанта на южные Курильские острова и Сахалин. Это два сигнала для Японии, которая претендует на архипелаг, захваченный Советским Союзом в конце Второй мировой войны", – отметили аналитики.

Восточный военный округ РФ недавно разместил батарею ракетных комплексов береговой обороны "Бастион" на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов. По оценке аналитиков, это может быть предупреждением Японии о дальнейшей поддержке Украины.

"Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намерен использовать военное присутствие в северной части Тихого океана для усиления опасений по военной эскалации в отношениях с Японией, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Украины во время проведения встречи Большой семерки в Хиросиме", — отметили в ISW.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

В рамках проверки Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе и начато приведение в высшую степень боеготовности.

Отмечается, что основная цель проверки – "наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника". Планируется, что флот выпустит ракеты для поражения ударных корабельных групп и наземных объектов условного противника. Кроме того, будет задействована дальняя авиация.

Флот РФ поднят по тревоге, Россия запасается ракетами, "слив" секретов выгоден Кремлю – Коваленко

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