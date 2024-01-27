Зачем РФ вербует в свою армию "экзотических" наемников из бедных стран: объяснение эксперта

На первый взгляд, в РФ мобилизационный ресурс – огромный, поэтому путинскому режиму должно было хватить "пушечного мяса". Но все чаще на фронте в рядах оккупационной армии подмечают иностранных наемников из бедных стран.

На фронте все чаще замечают, что за российских окупантов воюют выходцы из бедных стран Азии и Африки. В частности, недавно на оккупированных территориях Украины заметили наемников из Малайзии, а в плен ВСУ попадали непальцы и сомалиец.

Зачем РФ нужны такие "экзотические" наемники, объяснил экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передает "24 канал".

Он сравнил мобилизацию в России с тонущим кораблем.

"В России условное судно имеет пробоину, в его трюме уже вода, но команда может выкачивать за час столько воды, сколько туда поступает. Так этот корабль и держится на плаву. Сейчас с российской мобилизацией похожая история. Ее не хватает, но люди уходят, их привлекают деньгами, еще какими-то дополнительными преимуществами", – рассуждает эксперт.

По словам Ступака, на фронте ежедневно гибнет большое количество российских окупантов, поэтому постоянно надо перебрасывать живую силу. Для этого Кремль и ищет наемников на внешних рынках: в Малайзии, Сербии, Кубе, Непале, странах Центральной Азии и Африки.

Эксперт пояснил, что преимущество наемников для РФ в первую очередь заключается в финансировании. По его информации, в армии РФ иностранцам платят определенную сумму в самом начале, а дальше им переводно не выплачивают ничего, в том числе за ранения.

"Ты никак не достучишься, правды не узнаешь. А если человек погиб, то родственникам ничего не нужно выплачивать – это некая дешевая рабочая сила на театре военных действий", – подытожил Иван Ступак.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донбасса заметили наемников из Малайзии. А недавно украинские журналисты брали интервью у пленника сомалийца и двух жителей Непала, которых завербовали оккупанты в состав своей армии. Еще одного непальца ВСУ взяли в плен под Авдеевкой.

Также в Непале заявили, что Россия завербовала на войну в Украине более 200 граждан, по меньшей мере 14 из которых погибли.

Институт изучения войны сообщил, что россияне пытаются привлечь граждан Кубы для участия в вооруженной агрессии против Украины. По состоянию на ноябрь 2023 года завербовано уже более 100 граждан.

Непал требует у России прекратить вербовку граждан на войну