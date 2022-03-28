Зачем России фейки про обстрелы Донецка: Центр информационной безопасности дал объяснение

Российская пропаганда таким образом пытается объяснить изменение курса русской армии.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснил, для чего Россия создает фейковую информацию об обстреле Донецка фосфорными бомбами.

Аналитики констатируют увеличение количества сообщений в российских СМИ об обстрелах территории ОРДЛО силами ВСУ в последние дни. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.

“Отдельная тема – обвинение ВСУ в обстрелах Донецка фосфорными бомбами. Хотя весь мир уже знает, что это запрещенное оружие использует именно Россия” – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По предварительным данным, эту информацию представляют для того, чтобы декларативно изменить цель войны России против Украины и полностью сосредоточиться на оккупации двух восточных областей. Путину не удалось захватить всю Украину, по этому на востоке опасность сохраняется на серьезном уровне.

Напомним, что недавно оккупанты ударили фосфорными бомбами по Рубежному.

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