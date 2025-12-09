Зачем России коридор до Купянска: эксперт раскрыл циничный замысел Кремля

ВСУ на фронте / © Getty Images

Россия стремится соединить две части оккупированных территорий в районе Волчанска и Купянска, чтобы отрезать «уголок», который сегодня поставляется через целую сеть рек.

Об этом рассказал глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан для «КИЕВ 24».

Кузан отметил, что боевые действия ведутся в районе Волчанска на севере и около Купянска и севернее Оскола на востоке. Россияне пытаются соединить эти две части.

«Ну вот, условно говоря, в направлении Большого Бурлука отрезать этот уголок. Он, в принципе, не играет никакой роли в плане какой-либо оперативно-тактической точки зрения», — объяснил эксперт.

Однако этот «угол» на сегодняшний день поставляется через целую сеть рек. Основной военный замысел россиян состоит в том, чтобы повредить эти переправы и не дать украинским защитникам получать своевременное обеспечение.

Конечно, такие вклинения труднее защищать.

Эксперт подчеркнул, что настоящий замысел россиян состоит в том, чтобы, как всегда, мерить оккупированные территории в километрах.

«Таким образом, они могут продавать, в первую очередь, своему политическому руководству Путину, что, мол, сколько там еще дополнительных квадратных километров украинской земли они захватили», — сказал Кузан.

Этот фактор является исключительно политическим. Хотя непосредственно на фронт захват этой территории никоим образом не влияет, российское руководство может предположить, что где-то в переговорах они будут использовать вот эти оккупированные территории.

«Что-де они готовы будут отойти, потому что, как я сказал, эта территория она, в принципе, не имеет никакого значения с военной точки зрения. Но с политической точки зрения, они могут торговаться такими дополнительными квадратными километрами», — резюмировал Кузан.

Напомним, российские силы продолжают попытки взять под контроль логистические маршруты в Харьковском направлении, особенно в районе Волчанска. Именно через эти пути проходит обеспечение украинских подразделений боеприпасами, техникой и всем необходимым для удержания позиций. Однако, несмотря на постоянные удары и регулярные разрушения переправ, украинские инженерные подразделения оперативно восстанавливают сообщение, не позволяя врагу добиться желаемого результата.

По оценкам командира полка БПЛА «Ахиллес» Юрия Федоренко, неспособность РФ добиться прорыва в лобовых атаках заставляет ее переносить акцент на попытки «перекрыть кислород» защитникам, выбивая критические пути подвоза ресурсов. В то же время, украинская сторона уже наработала эффективные решения, позволяющие быстро восстанавливать разрушенные переходы и удерживать непрерывный трафик.

Волчанск остается важным не только как боевое направление, но и как элемент информационной войны: возможный успех врага имел бы значительный резонанс на Западе и мог бы быть использован Россией для давления на международную поддержку Украины.