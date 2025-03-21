Зачем Россия атаковала газоизмерительную станцию в Судже: объяснение ЦПД

Атака на станцию в Судже – один из первых фейков РФ о "срыве перемирия". Зачем это Кремлю?

Россияне сами атаковали газоизмерительную станцию в Судже Курской области, чтобы обвинить Украину в срыве прекращения огня.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Атака россиян на ГТС Суджа – это одна из первых информационных операций против Украины с обвинением в срыве прекращения огня, которое Россия сама не соблюдает с первого же дня", – говорится в сообщении Коваленко.

Он убежден, что Россия пока и не собиралась прекращать огонь. Однако у страны-агрессора есть задача – победить в западном информационном поле и обвинить в срыве договоренностей Украину.

"Такого будет еще много, информационно мы должны выиграть", — предупредил руководитель ЦПД.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 марта россияне обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" из артиллерии. А обвинения в адрес Украины безосновательны.

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