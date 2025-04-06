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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зачем Россия бьет по детям: политолог ответил

Кремль пытается сломить моральный дух украинцев.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Удар по Кривому Рогу

Ракетными ударами по Киеву и Кривому Рогу Кремль стремится повлиять на общественное мнение / © Суспільне

Ракетными ударами по Киеву и Кривому Рогу Кремль стремится повлиять на общественное мнение в Украине.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Киевского авиационного института Максим Яли.

Несмотря на то, что эти атаки не нанесли серьезного вреда обороноспособности, их основная задача — посеять панику среди населения. Особенно шокируют удары по детской площадке в Кривом Роге, повлекшие многочисленные жертвы среди мирных жителей, в том числе детей.

Кремль пытается сломать моральный дух украинцев, надеясь, что часть населения получится с требованием согласиться на любые условия для прекращения войны.

Напомним о кровавой российской ракетной атаке по Кривому Рогу 4 апреля. В результате удара по городу количество погибших составляет 19, из них — 9 детей. Пострадали более 70 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
393
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