Зачем Россия делает заявления о переговорах с Украиной: аналитики объяснили

Риторика Путина указывает, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.

Россия получит выгоду от временного соглашения с Украиной и западными странами. Ведь таким образом президент РФ Владимир Путин пытается создать паузу в боевых действиях, что позволит укрепить российскую армию для будущих операций для достижения максималистических целей в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, намерен создать динамику, при которой западные официальные лица будут предлагать РФ превентивные уступки в надежде убедить Россию начать переговоры, не требуя значительных предварительных уступок в ответ. Кремль также сохранил свою расплывчатость по теме переговоров, вероятно, чтобы убедить Запад начать процесс без четкого определения того, ведутся ли переговоры о прекращении огня, мирном процессе или окончательном мирном соглашении", — рассказали в ISW.

Аналитики считают, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели по поводу войны.

Что известно о возможных переговорах Украины и РФ

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине. Так США прокомментировали переговоры Салливана с советниками Путина.

Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман также считает, что после перемирия армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

Россияне все чаще спрашивают о причинах войны против Украины и не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего – об этом свидетельствуют результаты соцопроса в регионах РФ, проведенного по заказу Кремля.

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