Зачем Россия бьет по Печенежской дамбе: эксперт раскрыл коварный план врага
Российские войска атакуют дамбу Печенежского водохранилища, пытаясь усложнить логистическое обеспечение сил обороны Украины.
Об этом в эфире Суспільного заявил военный эксперт, экс-речник Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, враг сознательно бьет по критической инфраструктуре, чтобы снизить возможности украинских военных в поставке ресурсов.
«Враг пытается максимально разрушить нашу логистику, понимая: ресурсы являются определяющим фактором, который влияет на ситуацию на поле боя», — отметил Селезнев.
Он пояснил, что наличие достаточных ресурсов в нужный момент может определять исход боевых действий.
«Если в определенном месте и в нужное время у нас есть достаточное количество ресурсов — мы победим. Если же не хватает ресурсов, ситуация может развиваться для нас в негативном ключе», — сказал эксперт.
Селезнев добавил, что удары по плотине направлены на замедление логистики, ведь в этой части Харьковской области существует ограниченное количество маршрутов и коммуникаций для обеспечения украинских подразделений.
По его мнению, подобные действия российских войск соответствуют общей логике ведения войны.
Напомним, российские войска уже ранее атаковали дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области — удар был зафиксирован 7 декабря. Сообщалось, что эти атаки носят целенаправленный характер и связаны с попытками оккупантов повлиять на логистику и инфраструктуру в регионе.