Зачем Россия говорит о "грязной бомбе" и что это вообще такое: эксперт объяснил

Сейчас мы видим "грязную информационную бомбу", которую распространяет Россия по отношению к Украине.

Грязная бомба содержит радиоактивные отходы. Во время дитанирования она может выбрасывать радиоактивную пыль, которая станет проблемой для окружающей среды и людей.

Об этом в интервью ТСН рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

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По его словам, именно о такой "грязной бомбе", которую, по мнению кремлевских пропагандистов "создают" в Украине, говорит министр обороны РФ Шойгу.

"Почему они об этом говорят? Очевидно, что у них есть проблемы на фронте, они не справляются с мобилизацией, глобально не меняющей ситуацию на передовой. Поэтому у них есть желания и планы остановить военные действия, чтобы выйти на переговоры и зафиксировать те успехи, которые они считают. Для этого они совершают информационную атаку и намекают Западу, что Украине не стоит помогать оружием. Они не дают никаких подтверждений и разъяснений этому абсурду. А абсурд состоит в том, зачем украинцам взрывать бомбу на своей территории", – рассказал Дмитрий Васильев.

Напомним, что в России заговорили о создании в Украине летучих мышей и насекомых, которые будут убивать оккупантов.

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