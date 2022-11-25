Зачем Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру и убивает людей: Фейгин объяснил

Россия стремится усадить Украину за стол переговоров, поэтому она обстреливает гражданские и энергетические объекты нашей страны.

Об этом в интервью ТСН рассказал российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин.

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"Какая-то часть рассчитывает на то, что Зеленский начнет переговоры с Путиным. Какая-то часть уговаривает Путина и говорит, что это верная тактика. Тем более что разного рода комбинации они и в предыдущие годы проводили – то же давление на Украину посредством газовой войны. Прямо сейчас все это выглядит как акт военного террора. Я вполне предполагаю, что они считают, что на фронте мы продвинуться не можем, тогда будем действовать так”, — рассказал Марк Фейгин.

Также он добавил, что в самой РФ говорят о том, что обстреливают энергетическую инфраструктуру, потому что в Украину идет западное оружие. В то же время и российская пропаганда об этом говорит.

По мнению Фейгина, РФ пытается вести тотальную войну: то есть всеми способами и средствами.

Что известно о массированных обстрелах энергетической инфраструктуры Украины

Россияне неоднократно прибегали к запуску ракет по энергетической инфраструктуре. В результате чего в нашем государстве начали действовать аварийные отключения света.

23 ноября россияне в очередной раз бомбили украинские ТЭЦ. Из-за чего в 11 областях страны выключили свет, воду и отопление. Полный блекаут в некоторых регионах действовал сутки, у кого-то свет появился уже через несколько часов после полного обесточивания.

По состоянию на 11:00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления. Питание в первую очередь подали на объекты критической инфраструктуры во всех областях.

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