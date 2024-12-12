Зачем Россия перемещает свои самолеты в глубь страны: военный эксперт ответил

Агрессор Россия постоянно перемещает свои самолеты, чтобы обезопасить их от украинских дронов и ракет.

Об этом рассказал военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

"Постоянное перемещение — это как "пятнашки", постоянная перетасовка для того, чтобы спрятать свои самолеты и обезопасить их от украинских дронов или дальнобойных ракет, которые у нас есть, а в следующем году будет еще больше. Это стандартная история для того, чтобы обеспечить безопасность своей авиации", — подчеркнул он.

По словам эксперта, военное командование РФ использует авиацию не только на линии фронта, но и наносит удары КАБам. Вместе с тем, отмечает Ступак, россияне несколько меньше используют авиацию.

"Объединенная авиастроительная корпорация" имеет возможность производить авиацию. Да, не быстро, да, не десятками единиц в год, но могут делать. К сожалению, такого варианта нет", — говорит аналитик.

По его мнению, аэродром "Энгельс", на который Россия переместила свою авиацию, удобен, чтобы использовать самолеты для ударов по Украине.

"Если их спрятать где-то далеко за Уралом, то невозможно будет их использовать так, как они себя запланировали. На "Энгельсе", их заправили, вооружили, подняли в воздух, вывели на пусковые рубежи, сделали стрельбу по Украине и вернулись назад. Это довольно-таки, насколько это возможно, удобная площадка и достаточно безопасна для ведения таких боевых действий", — пояснил Ступак.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов выразил мнение о том, что РФ опрокинет свою авиацию из Сирии на войну против Украины. Большинство авиации – это истребители-бомбардировщики Су-34.

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