Зачем Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных в Сети: объяснение разведки

Но, несмотря на жестокие преступления России, Украина будет соблюдать Женевские конвенции и продолжат брать российских оккупантов в плен.

Украинская разведка объяснила, что Россия публикует жуткие видео с казнями украинских военных, чтобы запугать как украинских, так и своих. А также, чтобы оккупанты не имели желания сдаваться в плен.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона в среду, 12 апреля.

"Целью такой политики, в частности, есть попытка деморализовать и посеять панику в украинской армии, но им это не удается. Также целью таких публичных зверств является, в частности, запугивание своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками", — заявил Юсов.

Но, несмотря на жестокие преступления России, Украина будет соблюдать Женевские конвенции и продолжат брать российских оккупантов в плен, отметили в разведке.

"С другой стороны, россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" – более 3000 российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", — отметил он.

Оккупанты жестоко казнили украинского военного

Напомним, поздно вечером 11 апреля в Сети появилось жестокое видео казни украинского военнопленного россиянами. Перед этим они его пытали, а потом отрезали живому голову.

Зеленский эмоционально отреагировал на видео в Сети, на котором оккупанты отрезают голову пленному. Он отметил, что видео казни украинского защитника должен увидеть весь мир и реагировать.

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