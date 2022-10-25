Зачем Россия распространяет в мире фейки о "грязной бомбе": объяснение Арестовича

По мнению Арестовича, речь идет о целой системе шантажа, которая имеет свою цепочку развития.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал распространение Россией фейков о "грязной бомбе".

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению Арестовича, речь идет о целой системе шантажа, которая имеет свою цепочку развития.

"Сначала это была Чернобыльская АЭС, потом была Киевская дамба, дальше – зерновая сделка, дальше – Запорожская АЭС и Новокаховская дамба. Они могут создавать условия для применения ядерного оружия, но я думаю, что это не главная цель. Их главная цель – давление на Запад. Эти действия направлены, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Мы не сядем, они это понимают, так что им нужно, чтобы Запад заставил", — говорит советник ОП.

Арестович считает, что до саммита "Большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября в Индонезии, россияне максимально будут стараться довести до пика разные системы влияния на Украину: блекаут, создать угрозу на Киевском направлении, поднять истерику по дамбе, "грязной бомбе" и т.д. .

"Понятно, что в мире этому никто не верит. И доказательством тому является позиция министров обороны Франции, Британии и США как реакция на заявления Шойгу", — подытожил он.

Что такое "грязная бомба"

"Грязная бомба" – это радиологическое рассеивающее устройство, фактически взрывчатка с радиоактивным материалом. При детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.

В случае применения ядерного оружия, использования "грязной бомбы" или взрыва на АЭС главное правило остается неизменным — услышав сирену, получив оповещение, направляйтесь в укрытие.

"Грязная бомба" – очередной фейк от РФ

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

После этого Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", среди которых — Великобритания, Франция и Турция.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не поверили Шойгу и призвали РФ к переговорам.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

Президент Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие может применить только РФ.