Зачем Россия снимает с хранения советские танки Т-54 и Т-55: мнение эксперта

Танки Т-62 не принесли кафирам успеха, и они переходят на предыдущую модель.

В армии России иссякают запасы танков, поэтому они вынуждены снимать с хранения советские Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах. Более старых танков, чем эти, на российских скаладах нет.

Об этом рассказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Это свидетельствует о том, что исчерпываются запасы, они не являются такими бездонными и безграничными, как были в некоторых аналитических отчетах. Они исчерпываются из-за того, что многие российские танки в Украине были уничтожены", — заявил он.

Эксперт напомнил, как россияне в августе-сентябре прошлого года снимали с хранения советские Т-62.

"Мы обсуждали, что они уходят, и Россия их расконсервирует большое количество, сможет себя обеспечивать. Ничего такого не произошло, эти танки уничтожаются. Сейчас Россия ничего не достигла с Т-62, переходит на предыдущую модель. Дальше уже некуда переходить, у них нет запасов более старых танков", — подчеркнул Мусиенко.

По его словам, по бронетехнике у россиян "серьезные проблемы и пробелы".

"С техникой наши силы борются на отлично, очень быстро сокращают и исчерпывают запасы российских войск... Некоторые западные аналитики писали, что России потенциала бронетехники хватит на несколько лет – ничего подобного. Т-62 им хватило на полгода", – добавил эксперт.

Напомним, группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия начала отправлять на войну против Украины танки Т-54/55.

Аналитики от своих источников получили фото, как Россия перебрасывает бронетехнику с Дальнего Востока. Также в Сеть попало соответствующее видео с устаревшей советской техникой.

В начале февраля мониторинговая группа Oryx сообщила, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 1000 танков.

В свою очередь, Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 24 марта оценивает потери армии РФ в 3574 танка и 6921 боевую бронированную машину.

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