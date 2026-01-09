Зачем Россия ударила "Орешником" вблизи границ НАТО: объяснение эксперта

Ракета "Орешник"

Российская атака новейшей баллистической ракетой по Львовской области оказалась не столько военной операцией, сколько психологической. Использование «Орешника» без боевой части свидетельствует о попытках Кремля запугать Запад.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил военный обозреватель, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

Эксперт обратил внимание на то, что это уже не первое применение этой ракеты по территории Украины. Как и во время предварительного удара по Днепру, на этот раз россияне, вероятно, использовали ракету с инертной начинкой. Это объясняет отсутствие масштабных разрушений, характерных для оружия такого класса.

«В обоих случаях это больше похоже на испытание, чем на реальное боевое применение. Они использовали инерционные боеголовки, то есть внутри была сталь или бетон», — отметил Нарожный.

Он объяснил, что «Орешник» разрабатывался прежде всего как носитель ядерного оружия. Его боевые блоки должны раскрываться в верхних слоях атмосферы для поражения большой площади. Однако на видео зафиксировано падение элементов на относительно малый участок, что подтверждает версию демонстрационного характера удара.

Кому был адресован сигнал

Выбор цели во Львовской области не был случайным. Удар произошел в непосредственной близости от западной границы Украины.

«40 километров до границы с Польшей, то есть до границы со страной НАТО. И это угроза, в первую очередь, европейцам и американцам», — подчеркнул эксперт.

По мнению Нарожного, Москва пытается давить на западную аудиторию, демонстрируя готовность поднимать ставки и угрожать «ядерной дубиной».

Российская пропаганда пыталась подать этот удар как «ответ» на якобы атаку по Валдаю, которую не подтвердили ни Украина, ни США. Однако военный обозреватель уверен, что истинные причины лежат в геополитической плоскости.

Кремль пристально смотрит за действиями Вашингтона в других регионах мира.

«Это ответ не на мифический удар по Валдаю, а это ответ на действия США с Венесуэлой», — подчеркнул Нарожный.

Таким образом, удар по Львовщине следует расценивать как попытку шантажа и проверку реакции Соединенных Штатов, а не как тактическое военное действие.

Напомним, около полуночи Россия ударила по Львову «Орешником». По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью».

В ПС уточнили, что россияне запустили баллистику средней дальности с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. В целом в течение ночи РФ ударила разными ракетами, «Калибрами» и сотнями дронов.