Зачем Россия уничтожает масличную отрасль Украины: эксперт объяснил тактику Кремля

Беспилотник / © Associated Press

Реклама

Россия прибегла к тактике выжженной земли по отношению к украинской аграрной промышленности. Оккупанты специально обстреливают предприятия масложировой отрасли, имея целью полное уничтожение этой критически важной для экономики индустрии.

Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Укроліяпром» Степан Капшук.

По словам эксперта, последние удары РФ по масляной инфраструктуре носят не хаотический, а четко спланированный системный характер. Главная цель врага — подорвать бюджетоформирующую отрасль Украины.

Реклама

Подсолнечное масло вместе со шротами является стратегическим товаром для нашего государства. Эта продукция обеспечивает более 15% от всей валютной выручки и составляет около 20% товарного экспорта Украины. Уничтожение мощностей для производства и перевалки масла — это прямой удар по финансовой стабильности страны.

В последние дни под вражеским огнем оказались объекты хранения, перевалки и переработки. Ракеты и дроны разрушают терминалы с растительными маслами и портовую инфраструктуру. Последствия атак катастрофические:

уничтожение тысяч тонн готовой продукции;

масштабные пожары на продовольственных складах;

потеря экспортных путей.

Агрессивные действия России имеют и чисто рыночную основу. Москва пытается силовым методом устранить своего главного конкурента на мировом рынке продовольствия.

До 2025 года Украина удерживала статус безоговорочного лидера — крупнейшего экспортера подсолнечного масла в мире, в то время как Россия занимала второе место. В 2024 году Украина отправила на внешние рынки почти 6 млн тонн масла на сумму $5,1 млрд, что составило 21% всего агроэкспорта. Россия за тот же период экспортировала 4,5 млн тонн на $4,4 млрд.

Реклама

Из-за постоянных обстрелов и разрушений логистики ситуация может кардинально измениться уже в ближайшее время. По прогнозным данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в сезоне 2025-2026 годов Россия имеет все шансы обойти Украину.

Аналитики ожидают следующие показатели экспорта:

Россия — 4,4 млн тонн;

Украина — 4,2 млн тонн.

Таким образом, разница может составить 200 тысяч тонн не в пользу Украины, что будет означать потерю мирового первенства в этом секторе.

Напомним, российские террористы атаковали Днепропетровский маслоэкстракционный завод, входящий в состав компании «Бунге Украина». В результате атаки дронов на дороги города вылилось около 300 тонн растительного масла.