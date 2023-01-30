Зачем Россия вербует заключенных украинцев на войну: эксперт объяснил стратегию Кремля

Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. По данным Генштаба, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления. Адвокат Николай Полозов отмечает, что это одна из стратегий российских властей, унаследованная со сталинских времен, которая, безусловно, является военным преступлением.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Практики не меняются со времен Советского Союза. Со времен войны сталинского времени. Сейчас это все заиграло новыми красками. Но российские власти, путинский режим активно этим пользуются", — подчеркнул Николай Полозов.

Адвокат отметил, что такую ​​стратегию Кремль реализует не только отправляя на фронт заключенных граждан Украины, но и проводя принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях.

"Мы все видели, как происходила "мобилизация" в оккупированной Донецкой области, в Луганской области, где мужского населения, по большому счету, не осталось, где профессуру университетов, музыкантов из филармонии просто бросали на фронт. Сейчас похожая ситуация складывается в оккупированном Крыму под время волны "мобилизации". Мы это видели на территории оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Да, российские власти очень цинично к этому подходят. Конечно же, с точки зрения международного права, это является прямым военным преступлением", — отметил эксперт.

Напомним, по данным Генштаба Украины, Россия вербует заключенных украинцев в состав ЧВК "Вагнер".

Аналитики американского Института изучения войны считают, что на фронте в Украине из 50 тысяч наемников ЧВК "Вагнер" осталась примерно пятая часть. Другие "вагнеровцы" убиты, ранены или дезертировали.

​Читайте также: