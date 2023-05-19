Зачем Россия врет об уничтожении Patriot: в ГУР объяснили замысел врага

Россияне утверждают о якобы уничтожении ЗРК Patriot в Украине, потому что пытаются показать это как месть за беспилотники над Кремлем, которые сами же запустили.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал изданию "РБК-Украина".

Черняк пояснил, что запуск дрона над Кремлем и заявления россиян о его якобы украинском происхождении являются исключительно информационно-психологической операцией власти РФ против собственного населения.

"Они пытаются показать необходимость войны и защиты якобы от Украины и всего западного мира. Эту информационную операцию они проиграли – им не удалось достичь тех результатов, которых они ожидали. Однако поскольку это уже произошло, и чтобы не понести еще больших репутационных потерь, россияне якобы должны были нанести ответный удар. При этом должны были уничтожить что-то масштабное", – пояснил представитель украинской разведки.

Он отметил, что врагу не удалось достичь желаемой цели, однако россияне все равно пытаются демонстрировать "месть" и якобы уничтожение системы Patriot.

Черняк также объяснил, что цель последних российских атак по Украине – выявить ПВО, оттягивать системы от линии фронта. Оккупанты пытаются исследовать и уничтожить украинские военные объекты. По оценке разведки, это будет продолжаться до тех пор, пока у врага будет хватать ресурса.

Что известно об "уничтожении" Patriot

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении одного ЗРК Patriot. Но там решили не останавливаться на одной уничтоженной "системе" и заявили о якобы уничтожении ракетами "Кинжал" целых пяти Patriot во время атаки на Киев.

В Минобороны США сообщили, что Patriot в Украине пострадала от российской атаки, однако находится в рабочем состоянии и может работать дальше.

На следующий день в Пентагоне проинформировали, что поврежденная система Patriot уже починена, и она находится в полностью рабочем состоянии.

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