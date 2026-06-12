Зачем Россия запускает "Орешник": военный аналитик объяснил действия Кремля

Орешник

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Россия использует свою ракетную систему «Орешник» преимущественно для устрашения и оказания психологического давления, а не как реальное эффективное оружие на поле боя.

Об этом рассказал военный аналитик Денис Попович в эфире «Киев 24».

Он отмечает, что главная цель нынешних действий российского руководства — создание панических настроений и шантаж международного сообщества подтекстом о возможном ядерном противостоянии.

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«Происходит нагнетание этой ситуации и они пытаются психологически давить. То есть, это психологическое давление и на нас с вами, и это психологическое давление на наших партнеров. Вот, мол, смотрите, мы можем запустить и такую ракету. Мы не останавливаемся ни перед чем», — объяснил аналитик.

По словам эксперта, несмотря на громкие заявления российской пропаганды и лично диктатора Владимира Путина о создании «абсолютного оружия», реальная боевая ценность ракеты в обычном снаряжении вызывает большие сомнения у специалистов.

«Другое дело, что эта ракета без ядерного оружия, без ядерной боевой части, она ни о чем прямо скажем. Но Путину же сказали, что это абсолютное оружие, это вундервафа. Вот он пытается пугать и нас, и партнеров, и всех вокруг», — отмечает эксперт.

Практическая цель Кремля: зачем враг производит эти пуски

Кроме информационного эффекта Россия преследует и сугубо технические цели. Поскольку «Орешник» относительно новой разработкой, оккупантам необходимо проверить ее работу на практике.

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«Это испытание относительно новых систем вооружения. Часть правды в словах Путина есть. Они хотят посмотреть, как ложатся боевые блоки. Я тут немного вспомнил его объяснение, оно выглядит смешно и неуклюже, но, в принципе, это испытание, они хотят посмотреть, как эта ракета работает, и в том числе, как я уже говорил выше, это тактика устрашения», — подытожил Попович.

Россия запугивает Украину «Орешником» — последние новости

Напомним, командование Воздушных сил ВСУ предупредило о серьезной угрозе из-за высокой вероятности применения российской армией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По данным военных, запуск враг может совершить с полигона Капустин Яр, в связи с чем украинцев призывают строго не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение суток.

Также, на днях представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на слухи о том, когда ждать массированного удара РФ. Комментарий появился на фоне того, что в одном из телеграмм-каналов утверждали, что якобы российские военные закончили подготовку к очередному массированному обстрелу. Спикер напомнил, что государство имеет четкую и проверенную систему информирования населения.

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