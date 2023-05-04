Зачем Россия запустила дроны по столице днем и как киевляне помогли оккупантам: объяснение военного

Украинцев снова призывают не публиковать в Интернете работу ПВО.

В Киеве в четверг, 4 мая, раздались взрывы. Пока ПВО сбивала российские дроны, атаковавшие столицу, киевляне снимали это на видео, помогая оккупантам.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Назаров отметил, что в Киеве россияне использовали очень хитрый прием – запустили дешевый беспилотник днем, чтобы обнаружить украинскую ПВО. А помогли жители Киева, которые снимали все на видео и публиковали в Интернете.

"Теперь вот эти видео и фото, которые делали не совсем сознательные граждане, российские спецслужбы максимально собирают, чтобы определить тип и местонахождение наших систем ПВО! Система ПВО тоже определяется и ей нужно определенное время для восстановления ее способностей", — пояснил Назаров.

Украинцев снова призвали не снимать работу ПВО и не публиковать видео в Сети.

Напомним, что в Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы. После этого Виталий Кличко сообщил, что обломки БПЛА упали в Соломенском районе. Там загорелся пожар, который впоследствии удалось ликвидировать.

Кроме того, возгорание произошло и в Печерском районе Киева.

Читайте также: