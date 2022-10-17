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Зачем россияне обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины: военный эксперт объяснил

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Зачем россияне обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины: военный эксперт объяснил

Ракетные атаки были нанесены по Днепропетровской и Сумской областях. Также иранские дроны-камикадзе попали по объектам в столице.

Российские оккупанты пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому они наносят удары по важным объектам, страдает также и жилищный сектор.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Российские оккупанты пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру накануне отопительного сезона. И самое главное — сделать невозможным экспорт украинской электроэнергии в страны ЕС. И, таким образом, снизить зависимость стран Европейского Союза от российских энергоснабжений. Это террор против гражданского населения и давление на политическое управление стран Запада", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях.

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