Зачем россияне пугают наступлением на Украину из Беларуси: военный эксперт озвучил цель такого давления

Действительно ли готовится наступление с севера уже при непосредственном участии белорусской армии?

Минобороны Украины призывает граждан не принимать во внимание провокационные заявления по поводу наступления с территории Беларуси.

В рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан объяснил тактику врага по поводу информационных "вбросов".

"Это информационно-психологическая операция для давления на гражданское население, проживающее на границе с Беларусью, а также один из вариантов дезинформации для принятия неправильных решений нашим Генштабом об усилении войск на севере и перебрасывании резервов", — сказал Свитан.

По его словам, сейчас идет усиление левого берега украинскими войсками.

"А для того чтобы наше командование перебрасывало войска не на левый берег, а на север, и делают заявления о наступлениях из Беларуси. Наша разведка работает четко. Пока разведка не доложила, что в районе Беларуси создается ударная группировка, никаких проблем эта информационно- психологическая операция не дает. Пока разведка не доложила о проблеме, проблем нет", — добавил Свитан.

В то же время стало известно, что россияне перебросили в Беларусь не менее 15 ЗРК "Тор-М2".

Накануне пресс-секретарь Воздушных сил рассказал, сколько раз в неделю Россия может обстреливать Украину.

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