Зачем россияне ударили по дамбе Кураховского водохранилища: в ISW раскрыли планы врага

Российские войска могли нанести удар по Терновской дамбе Кураховского водохранилища для значительного и длительного затопления к западу от него. Это облегчило бы врагу усилия по окружению украинских сил к северу и югу от Курахово.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сейчас российские оккупанты проводят наступательные действия на север, юго-восток, юг и юго-запад от Курахово, пытаясь ликвидировать украинское выступление на соответствующем направлении.

По оценкам аналитиков, вражеские наступательные операции к северо-западу и северу от Курахово вдоль линии Солнцовка – Вознесенка – Новоселидовка преследуют цель продвижения на юго-запад и юг, чтобы охватить украинские войска к северу от Кураховского водохранилища.

Российская армия также наступает вдоль линии Шахтерское – Трудовое – Антоновка, чтобы оцепить позиции Сил обороны Украины к югу от Курахово.

В ISW указали, что Кураховское водохранилище – значительное водное препятствие, разделяющее группировки украинских войск к северу и югу от Курахово.

"Российские войска, возможно, нанесли удар по Терновской дамбе, чтобы затопить населенные пункты вдоль реки Волча к западу от водохранилища, расширив водное препятствие, разделяющее эти украинские группировки", – предполагают аналитики.

Она добавили, что захватчики, вероятно, хотели затопить реку для того, чтобы украинские войска не могли использовать трассу Н-15 (Донецк – Запорожье).

В то же время в ISW отметили, что пока непонятны потенциальные преимущества, которые российские войска могли бы получить от повреждения дамбы, поскольку масштабы и продолжительность наводнения остаются неизвестными.

Напомним, 11 ноября командир отделения 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что российские войска подорвали Кураховскую дамбу, и что подтоплено много сел.

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