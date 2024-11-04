Зачем россияне запускают много фальшивых "Шахедов" и чем это опасно: авиаэксперт ответил

Оккупанты изменили тактику по применению "Шахедов", ведь стремятся растянуть мобильные группы ПВО Украины во время атак.

Об этом ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в эфире "Киев-24".

Он прокомментировал новую тактику применения БПЛА врагом, отметив, что большинство дронов возвращаются обратно к россиянам или Белоруссии.

"В первую волну запускают большое количество так называемых БпЛА "Гербера" (упрощенная версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136 – ред.) – фальшивых "Шахедов", которые должны отвлечь нашу ПВО и рассредоточить ее усилия, растянуть мобильные группы. цели, идущие в первой группе, не имеют взрывчатки", – пояснил эксперт.

В состав второй группы БПЛА, по словам Романенко, уже добавлены боевые дроны в пропорции 50/50.

"А третья, по информации военных, содержит до двух третей "Шахедов" с боевой частью. Какое-то количество аппаратов выполняет разведывательные функции. Возможно, они как раз кружат вокруг города и после этого возвращаются либо в Россию, либо в Беларусь", – сказал он.

Напомним, россияне применяют новую тактику запуска "Шахедов", большинство из которых кружит над городами без боевой части, запугивая украинцев.

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