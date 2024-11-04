Зачем россияне запускают много фальшивых "Шахедов" и чем это опасно: авиаэксперт ответил

Оккупанты пытаются растягивать мобильные группы ПВО, поэтому используют большое количество "Герберов".
Оккупанты изменили тактику по применению "Шахедов", ведь стремятся растянуть мобильные группы ПВО Украины во время атак.
Об этом ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в эфире "Киев-24".
Он прокомментировал новую тактику применения БПЛА врагом, отметив, что большинство дронов возвращаются обратно к россиянам или Белоруссии.
"В первую волну запускают большое количество так называемых БпЛА "Гербера" (упрощенная версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136 – ред.) – фальшивых "Шахедов", которые должны отвлечь нашу ПВО и рассредоточить ее усилия, растянуть мобильные группы. цели, идущие в первой группе, не имеют взрывчатки", – пояснил эксперт.
В состав второй группы БПЛА, по словам Романенко, уже добавлены боевые дроны в пропорции 50/50.
"А третья, по информации военных, содержит до двух третей "Шахедов" с боевой частью. Какое-то количество аппаратов выполняет разведывательные функции. Возможно, они как раз кружат вокруг города и после этого возвращаются либо в Россию, либо в Беларусь", – сказал он.
Напомним, россияне применяют новую тактику запуска "Шахедов", большинство из которых кружит над городами без боевой части, запугивая украинцев.
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