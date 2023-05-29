Зачем россияне запускают ракеты по центру Киева: Маляр заявила о методах психологической войны

Киев для украинцев не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления.

Российские оккупанты, кроме вооруженной, ведут также и психологическую войну против Украины. Они цели максимально подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев. Ведь это два важных фактора сопротивления.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что россияне используют военные и информационные методы устрашения.

"К примеру, запускать ракеты по гражданским объектам в центре Киева — это оружие, которое используется в психологических целях. Прежде всего, чтобы запугать. Киев для украинцев не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления. Поэтому, ударить по Киеву для врага — это показать уязвимость нашего символа устойчивости. Враг стремится, чтобы подсознательно у украинцев создалось впечатление беззащитности столицы", — отметила Маляр.

Параллельно с ракетной атакой буквально за пару часов до пуска началась информационно-психологическая атака. Очередная дискредитация военно-политического управления. Враг информационно бьет по пользующимся доверием граждан.

"Для чего? Так же как и с ракетами по Киеву, чтобы посеять чувство беззащитности. Впрочем, полномасштабная война показала интересное свойство украинского коллективного сознания. Да, мы чувствуем боль, отчаяние, грусть, но в то же время у нас нет страха", — добавила она.

Напомним, во время обстрела Киева 29 мая, чтобы спасти жизнь, в метрополитен пришли более 41 тысячи горожан.

В столице в ночь на 29 мая на станциях КП "Киевский метрополитен" от вражеских обстрелов покрывалось более 9 тыс. граждан, из которых 1120 — дети. Это самое большое количество людей, которые находились ночью на станциях в течение мая 2023-го.

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