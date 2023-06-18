Зачем россияне запустили фейк о ликвидации Буданова – Роман Свитан

Фейк россиян о якобы ликвидации руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова рассчитан на внутреннего потребителя, то есть для россиян, чтобы не говорить, что происходит в Крыму. А там у них что-то взрывается и выключается свет.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан 24 Каналу.

"Буданов — это разведка, а это же тихо зайти, выполнить свое дело и тихо пойти. Например, сейчас Буданов может где-то на подлодке всплыть в центре Крыма и передать привет. Или, возможно, он сейчас где-то сидит с Подоляком и пьет кофе в Ялте. Они ведь этого не знают и все проконтролировать не могут", — предположил Роман Свитан.

Военный эксперт считает, что возвращение Буданова для россиян будет "катастрофой". Однако они быстро забывают и переключают внимание на что-то другое. До этого они целый месяц "хоронили" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а теперь начинают "хоронить" Буданова, еще через месяц начнут кого-то другого "хоронить", говорит Роман Свитан.

Напомним, что рупоры Кремля придумали фейк о том, что руководитель украинской разведки Кирилл Буданов якобы умер после "тяжелого ранения".

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